Жители Харьковской области пожаловались, что птицы разносят в клювах противопехотные мины "Лепесток"

В местном зоопарке заявили, что птички действительно могут совершать подобные действия.

Жители города Изюм в Харьковской области пожаловались, что птички переносят в своих клювах противопехотные мины "Лепесток".

В результате таких действий птиц взрывные устройства могут оказаться в тех местах, которые уже проверили саперы, информирует SQ.

Журналисты обратились с вопросом к работникам Харьковского зоопарка, могут ли птицы переносить такие предметы.

Заместитель заведующего культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Дмитрий Стрелков заявил, что ситуация достаточно неожиданная, но хотелось бы увидеть конкретные случаи и подтверждения таких действий со стороны птиц.

«Однако это вполне правдоподобно! людьми, способными достаточно беззаботно отнестись к подобным вещам. Предмет весом в 80 граммов они могут перенести на лету и затем упустить", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в британской разведке выяснили, сколько лет нужно на разминирование Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий.

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