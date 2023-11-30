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Жители Хмельницкой области могли слышать взрывы: работают силы ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Жители Хмельницкой области могли слышать взрывы: работают силы ПВО

Вражеские дроны доставили хлопот украинским защитникам

Вражеские беспилотники в ночь на 30 ноября кружили по Украине.

Жители Шепетовского района на Хмельнитчине могли слышать взрывы.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в социальных сетях.

"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил он.

Ранее на территории Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога, но после работы ПВО прозвучал отбой.

Позже Воздушные Силы ВСУ объявили отбой воздушной тревоги из-за угрозы враждебных беспилотников по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что почти половину Украины охватила воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
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