Жители Хмельницкой области могли слышать взрывы: работают силы ПВО

Вражеские беспилотники в ночь на 30 ноября кружили по Украине.
Жители Шепетовского района на Хмельнитчине могли слышать взрывы.
Об этом рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в социальных сетях.
"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил он.
Ранее на территории Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога, но после работы ПВО прозвучал отбой.
Позже Воздушные Силы ВСУ объявили отбой воздушной тревоги из-за угрозы враждебных беспилотников по всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что почти половину Украины охватила воздушная тревога.
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