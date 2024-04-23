Жители каких стран готовы воевать за свою страну и какие в рейтинге украинцы — опрос

Жители Армении и Саудовской Аравии продемонстрировали высокий уровень готовности воевать за свою страну.
Более 60% украинцев готовы идти воевать за свою страну, что почти вдвое больше тех, кто не готов – таких 33%.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с институтом исследований Gallup International в октябре-декабре 2023 года.
По информации социологов, у Украины самая высокая готовность воевать за свою страну среди Европейских стран. Причем вопрос для украинцев был прямым и не носил гипотетический характер. Процент готовых составляет 62%. Это почти вдвое больше тех, кто не готов – таких 33%, тех, кто еще не определился с ответом всего 4%.
Интересно сравнить эти данные с настроениями жителей других стран:
Среди соседей Украины относительно большая готовность воевать за свою страну изречения в Молдове, где этот процент чуть больше половины.
В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.
Где больше всех готовых воевать за свою страну
Наибольшую готовность в условиях войны воевать за свою страну демонстрируют респонденты из Азии.
Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали высокий уровень готовности воевать за свою страну: их показатели составляют соответственно 96% и 94%.
Высокий уровень готовности также имеют такие страны, как Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.
Жители стран Центрально-Восточной Европы демонстрируют более высокую готовность воевать, а в странах Америки и Запада. Европы самый большой показатель тех, кто не определился.
Где – меньше всего
Самый низкий показатель – среди жителей Южной Европы.
В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.
В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну среди японцев.
Раньше мы писали, как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить.
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