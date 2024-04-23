Жители каких стран готовы воевать за свою страну и какие в рейтинге украинцы — опрос

Жители Армении и Саудовской Аравии продемонстрировали высокий уровень готовности воевать за свою страну.

Более 60% украинцев готовы идти воевать за свою страну, что почти вдвое больше тех, кто не готов – таких 33%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с институтом исследований Gallup International в октябре-декабре 2023 года.

По информации социологов, у Украины самая высокая готовность воевать за свою страну среди Европейских стран. Причем вопрос для украинцев был прямым и не носил гипотетический характер. Процент готовых составляет 62%. Это почти вдвое больше тех, кто не готов – таких 33%, тех, кто еще не определился с ответом всего 4%.

Интересно сравнить эти данные с настроениями жителей других стран:

Среди соседей Украины относительно большая готовность воевать за свою страну изречения в Молдове, где этот процент чуть больше половины.

В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

Где больше всех готовых воевать за свою страну

Наибольшую готовность в условиях войны воевать за свою страну демонстрируют респонденты из Азии.

Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали высокий уровень готовности воевать за свою страну: их показатели составляют соответственно 96% и 94%.

Высокий уровень готовности также имеют такие страны, как Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

Жители стран Центрально-Восточной Европы демонстрируют более высокую готовность воевать, а в странах Америки и Запада. Европы самый большой показатель тех, кто не определился.

Где – меньше всего

Самый низкий показатель – среди жителей Южной Европы.

В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.

В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну среди японцев.