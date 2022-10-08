Жители Крыма после взрыва на мосту штурмуют АЗС (фото)

На полуострове началась паника.
В Крыму после взрыва и пожара на Крымском мосту началась паника
В частности, жители начали штурмовать АЗС. Там образовались огромные очереди.
Соответствующие фото появились в соцсетях.
Что известно о взрыве на Крымском мосту
Взрыв на Крымском мосту раздался утром 8 октября. После этого на мосту произошел масштабный пожар.
Из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту было полностью прекращено.
"Крымская железная дорога" информирует, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
"Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.
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