Жители Крыма после взрыва на мосту штурмуют АЗС (фото)

В Крыму после взрыва и пожара на Крымском мосту началась паника

В частности, жители начали штурмовать АЗС. Там образовались огромные очереди.

Соответствующие фото появились в соцсетях.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту раздался утром 8 октября. После этого на мосту произошел масштабный пожар.

Из-за пожара автомобильное движение на Крымском мосту было полностью прекращено.

"Крымская железная дорога" информирует, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

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