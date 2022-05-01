Жители непризнанного Приднестровья бегут в Одессу, потому что доверяют ВСУ

После провокаций в непризнанном Приднестровье жители оттуда начали бежать в Молдову или даже в Одессу.

Они признаются, что у нас безопаснее, потому что есть гарант – Вооруженные Силы Украины.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

По словам Братчука, многие приднестровцы после провокаций начали бежать. Часть из них отправилась в сторону Молдовы, а часть – в Одессу.

"Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные Силы Украины. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины", – пояснил спикер Одесской ОВА.

Напомним, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что вскоре войска российских оккупантов уже не смогут идти в наступление и будут вынуждены перейти к обороне. Эта фаза может наступить уже к 9 мая. В таком случае у президента страны-агрессора Владимира Путина не сможет объявить о каких военных успехах в Украине российскому народу на День победы.