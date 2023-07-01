Жители нескольких областей Украины остаются без электроэнергии: где нет света

В Минэнерго рассказали, в каких областях перебои с электричеством из-за непогоды и обстрелов.

По состоянию на субботу, 1 июля, из ремонта вышел очередной объект тепловой генерации, из-за непогоды без электроэнергии остаются потребители в пяти областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным министерства, электроэнергии, производимой электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет.

Из-за непогоды без света остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Всего обесточено 22 населенных пункта.

Из-за обстрелов обесточена часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остаются потребители в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В Херсоне заживили 307 потребителей, отключенных после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Без света остаются 13 тысяч потребителей.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,57 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали, что будет с энергосистемой осенью и зимой.

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