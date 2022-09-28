Жители Николаевской области безвозмездно получат дрова: кому предусмотрена помощь

На фоне угрозы обстрелов объектов критической инфраструктуры армией РФ Украина усиленно готовится к отопительному сезону.
В частности, государство запасается альтернативными видами топлива – дровами. В Николаевской области, которая страдает от атак кафиров, формируют списки людей, которые смогут безвозмездно получить дрова от государства.
Об этом в утреннем видеообращении рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Вчера (27 сентября — Ред.) правительство проголосовало постановление по обеспечению дровами территорий, которые на линии фронта, временно оккупированных, деоккупированных. Времени мало. Сейчас мы готовим списки, готовим ответственных лиц, работаем", — рассказал Ким.
По его словам, помощь предусмотрена не всем. Речь идет о жителях населенных пунктов на первой линии фронта, в домах которых нет электроснабжения, а также нет возможности восстановить его. Впрочем, если будет разрешать закон и будут остатки древесины, власти будут стараться обеспечить как можно больше людей.
К слову, с инициативой выдавать дрова на территориях, прилегающих к зоне боевых действий, выступило Минреинтеграции. Распределение субвенции планируется осуществлять пропорционально, в соответствии с предоставленными ОВА предложениями.
Напомним, датчанам удалось добывать тепло для своих квартир буквально из воздуха. Так может быть и у нас — датчане уже заявили, что берутся отстраивать наш Николаев. Деньги будут вкладываться в энергоинфраструктуру.
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