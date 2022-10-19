Жители оккупированной Луганской области замерзают: жилье без отопления, окон и крыш

Между тем оккупанты кичатся почти стопроцентной готовностью к зиме.

Жители оккупированной Луганщины замерзают в собственных домах, которые после вражеских обстрелов остались и без окон, и без крыш. Ситуация с началом отопительного сезона критическая, хотя в так называемом "правительстве "ЛНР" кичатся 99-% готовностью к зиме.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, специалисты из Новосибирска едва успевают провести работы на системах теплоснабжения Беловодского района. оккупанты обещают полностью восстановить до 1 ноября. Впрочем, отмечает Гайдай, это не централизованное отопление домов, а подключение социальных объектов к котельным в общине, где практически не проводились боевые действия.

"Там, где действительно необходима помощь специалистов, люди брошены на произвол судьбы. В Лисичанске, Северодонецке и других городах жилищный фонд остался без отопления, кое-где окна квартир до сих пор без стекла, а пленка уже не спасает. В многоэтажках повреждены крыши. Или полностью отсутствуют — их разрушены крыши. подрядчики из России. Хотели отремонтировать, но еще в сентябре исчезли в известном направлении", — рассказал руководитель ОВА.

Кроме того, местные жалуются, что пока невозможно наполнить газовые баллоны, потому что на заправках им отказывают.

Ранее сообщалось, что в Луганской области "свежеприбывшие" кадыровцы отбирают дома у украинцев, чтобы пожить в комфортных условиях.

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