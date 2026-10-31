Жители оккупированных Олешек прибывают в Беларусь: что известно об эвакуации

Прибытие жителей Олешек в Беларусь / © скриншот с видео

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Министерство обороны России утверждает, что жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области, выразивших желание вернуться на подконтрольную Украине территорию, отправили в Беларусь.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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По утверждению российской стороны, жители Олешек вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель.

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В Беларуси сообщили о прибытии эвакуированных украинцев

Тем временем белорусские государственные СМИ сообщили, что 31 октября в Гомель якобы прибыли первые эвакуированные жители Олешек. По их данным, самолет приземлился около 08:00.

По сообщениям белорусской стороны, в аэропорту для прибывших заранее обустроили палаточный городок. Там якобы дежурили медики, спасатели и волонтеры Красного Креста.

Позже государственное агентство Беларуси БЕЛТА сообщило, что в Гомеле уже приземлились три самолета с эвакуированными украинцами.

По сообщениям белорусских СМИ, в аэропорту Гомеля эвакуированные жители Олешек будут ожидать отправки к пункту пропуска «Новая Гута», откуда смогут попасть на подконтрольную Украине территорию.

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Арахамия сообщил о прибытии последнего самолета

Позже глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в белорусском Гомеле приземлился последний, четвертый самолет с эвакуированными жителями Олешек.

По его словам, уже через несколько часов все украинцы, эвакуированные из временно оккупированного города, вместе с украинской делегацией должны прибыть на подконтрольную Украине территорию.

Что известно об эвакуации жителей Олешек

Напомним, Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня во временно оккупированных Олешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.

29 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в сторону оккупированного города.

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Позже Лубинец сообщил, что для эвакуации жителей было задействовано значительное количество автобусов. Люди могли выбрать направление как на подконтрольную Украине территорию, так и в Россию. Отдельный транспорт был подготовлен для перевозки домашних животных.

В то же время журналист Денис Казанский со ссылкой на российского «военкора» сообщил, что число жителей Олешек, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, в четыре раза превысило число желающих отправиться в РФ.

По его данным, для эвакуации в украинском направлении было выделено 17 автобусов, тогда как в российском — всего четыре.

Ранее сообщалось, что украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда людей планировали доставить самолетами в Беларусь, а затем на автобусах перевезти на подконтрольную Украине территорию.

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