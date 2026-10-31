ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2140
Время на прочтение
2 мин

Жители оккупированных Олешек прибывают в Беларусь: что известно об эвакуации

В Беларуси сообщили о прибытии первых эвакуированных украинцев из оккупированных Олешек.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Прибытие жителей Олешек в Беларусь

Прибытие жителей Олешек в Беларусь / © скриншот с видео

Министерство обороны России утверждает, что жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области, выразивших желание вернуться на подконтрольную Украине территорию, отправили в Беларусь.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По утверждению российской стороны, жители Олешек вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель.

В Беларуси сообщили о прибытии эвакуированных украинцев

Тем временем белорусские государственные СМИ сообщили, что 31 октября в Гомель якобы прибыли первые эвакуированные жители Олешек. По их данным, самолет приземлился около 08:00.

По сообщениям белорусской стороны, в аэропорту для прибывших заранее обустроили палаточный городок. Там якобы дежурили медики, спасатели и волонтеры Красного Креста.

Позже государственное агентство Беларуси БЕЛТА сообщило, что в Гомеле уже приземлились три самолета с эвакуированными украинцами.

По сообщениям белорусских СМИ, в аэропорту Гомеля эвакуированные жители Олешек будут ожидать отправки к пункту пропуска «Новая Гута», откуда смогут попасть на подконтрольную Украине территорию.

Арахамия сообщил о прибытии последнего самолета

Позже глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в белорусском Гомеле приземлился последний, четвертый самолет с эвакуированными жителями Олешек.

По его словам, уже через несколько часов все украинцы, эвакуированные из временно оккупированного города, вместе с украинской делегацией должны прибыть на подконтрольную Украине территорию.

Что известно об эвакуации жителей Олешек

Напомним, Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня во временно оккупированных Олешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.

29 октября украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в сторону оккупированного города.

Позже Лубинец сообщил, что для эвакуации жителей было задействовано значительное количество автобусов. Люди могли выбрать направление как на подконтрольную Украине территорию, так и в Россию. Отдельный транспорт был подготовлен для перевозки домашних животных.

В то же время журналист Денис Казанский со ссылкой на российского «военкора» сообщил, что число жителей Олешек, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, в четыре раза превысило число желающих отправиться в РФ.

По его данным, для эвакуации в украинском направлении было выделено 17 автобусов, тогда как в российском — всего четыре.

Ранее сообщалось, что украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда людей планировали доставить самолетами в Беларусь, а затем на автобусах перевезти на подконтрольную Украине территорию.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie