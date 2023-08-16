Жители районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий до отбоя

Жители Измаильского района, прошу вас, если вы еще не в укрытиях – немедленно отправьтесь в безопасные места и будьте там до отбоя угрозы.

Об этом в сообщении в социальных сетях призвал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Жителей всех других районов области также призываю не выходить из укрытий до конца воздушной тревоги. Напоминаю, что нельзя снимать и выкладывать в интернет работу наших сил ПВО!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.