Жители шести областей сидят в темноте — где нет света 3 апреля
В настоящее время энергетики делают все возможное и работают в усиленном режиме.
Сегодня, 3 апреля, в результате российских обстрелов в шести областях Украины отсутствует свет.
Об этом сообщили в Минэнерго.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
«Сегодня с 06:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. С 07:00 до 11:00 графики почасовых отключений для всех категорий потребителей», — отметили в ведомстве.
Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 3 апреля, для столицы и всех регионов Украины. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.