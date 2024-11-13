Жители Сумщины стали жертвами банковских аферистов: полиция предостерегла украинцев

Пенсионеров обокрали на более 90 тысяч гривен.

Недавно двое пенсионеров стали жертвами телефонных мошенников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

62-летний житель Лебедина получил звонок от человека, который представился работником банка и пригласил пройти верификацию для продления срока действия карт. После того, как мужчина сообщил четырехзначный код из смс, с его счетов исчезло 45 400 гривен.

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Подобная ситуация произошла в Сумском районе, где 66-летний мужчина получил звонок от мошенника, выдавшего себя за работника службы безопасности банка. Злоумышленник предложил помощь в изменении пин-кодов для защиты карт. В результате потерпевший сообщил коды из смс, и на его счету осталось на 48 170 гривен меньше.

Полиция открыла уголовные производства по статье 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и проводит следственные действия. Правоохранители подчеркивают, что важно сохранять конфиденциальность и не предоставлять личные данные незнакомым лицам.

Напомним, мошенник выманил у волынян 70 тысяч, обещая отдых на озерах.

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