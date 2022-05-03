Жители так называемой "ДНР" просят своих земляков не идти воевать на стороне оккупантов

Жители так называемой "ДНР" просят своих земляков не идти воевать на стороне оккупантов

Жители так называемых ЛДНР призывают своих земляков не приобщаться к российской армии и не воевать против своей Украины.

Военных самопровозглашенной "ДНР", попавшей в украинский плен, сожалеет, что в свое время ему не хватило смелости отказать оккупантам.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграмме.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путина – ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я выбрал бы сесть в тюрьму", – говорит боевик так называемой "ДНР", которому посчастливилось попасть в украинский плен.

По словам мужчины, его принудительно мобилизовали 24 февраля – в день полномасштабного вторжения России в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.

"Так он и попал в плен, потому что российские командиры "бросали" своих подчиненных при первой же опасности. Вот такой он — "руZZкий мир"... Нечисть, которую мы обязательно выгоним из собственной земли!" — отметили в СБУ.

Напомним, россияне требуют обменять украинских пленных гражданских лиц на своих военных. Среди украинцев в плену до сих пор находятся женщины, а также главы городов и общин.

В России военный комиссар призвал СМИ молчать о погибших, раненых и пленных в Украине россиянах

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