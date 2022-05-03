Жители так называемой "ДНР" просят своих земляков не идти воевать на стороне оккупантов

Жители так называемых ЛДНР призывают своих земляков не приобщаться к российской армии и не воевать против своей Украины.
Военных самопровозглашенной "ДНР", попавшей в украинский плен, сожалеет, что в свое время ему не хватило смелости отказать оккупантам.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграмме.
"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путина – ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я выбрал бы сесть в тюрьму", – говорит боевик так называемой "ДНР", которому посчастливилось попасть в украинский плен.
По словам мужчины, его принудительно мобилизовали 24 февраля – в день полномасштабного вторжения России в Украину. А потом без всякой подготовки бросили в бой.
"Так он и попал в плен, потому что российские командиры "бросали" своих подчиненных при первой же опасности. Вот такой он — "руZZкий мир"... Нечисть, которую мы обязательно выгоним из собственной земли!" — отметили в СБУ.
Напомним, россияне требуют обменять украинских пленных гражданских лиц на своих военных. Среди украинцев в плену до сих пор находятся женщины, а также главы городов и общин.
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