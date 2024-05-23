Жители Волчанска стали заложниками оккупантов: волонтер рассказал о российском терроре

Российские оккупанты препятствуют эвакуации мирных жителей города Волчанска на Харьковщине, постоянно обстреливая выходящих из города гражданских людей.

Об этом рассказал глава волонтерской организации "Движение Свободный Харьков" Евгений Белов в эфире телеканала "Еспресо".

По словам волонтера, который занимается эвакуацией гражданских людей с прифронтовых территорий Харьковской области, эвакуация из Волчанска почти невозможна, потому что враг постоянно обстреливает выходящих пешком из города гражданских людей.

"Эвакуация сейчас уменьшилась, потому что уже много людей вышло. А оставшиеся там горожане либо не имеют возможности выйти из-за физических недостатков, либо из-за того, что россияне им не дают выходить. Есть случаи расстрела людей, которые хотели выйти пешком к зоне эвакуации. Людям не разрешали выходить либо вражеские FPV-дроны, либо россияне их расстреливали на улице, либо обстреливали место, где работали волонтеры и полиция на броне, чтобы забирать гражданских", — объяснил Евгений Белов.

В то же время волонтер заверил, что с других прифронтовых территорий, откуда люди хотят уехать, активно идет эвакуация.

Напомним, накануне, 22 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации из Волчанска. Один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.

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