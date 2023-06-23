Жители временно оккупированной Херсонской области могут получить денежную помощь: названо условие

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что жители временно оккупированной Херсонской области, которые в результате подрыва Каховской ГЭС пострадали от подтопления, могут получить одноразовую денежную помощь. Для этого они должны переехать на контролируемую украинским правительством территорию.

Такое заявление министерки цитируют в Telegram-канале Минреинтеграции.

Речь идет об единовременной денежной помощи в размере 5 тысяч гривен от правительства Украины и 6,6 тысячи гривен от Международной организации по миграции. Помощь предусмотрена для жителей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также читайте Пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят компенсации: Шмыгаль назвал сумму

Вице-премьер подчеркнула, что рассчитывать на такие выплаты могут, в частности, жители, которые после 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству территорию.

“Люди, которые эвакуируются с левого берега Херсона, также могут рассчитывать на такие выплаты. К примеру, жители Олешек, Голой Пристани и тому подобное... Такое право будут иметь также те, кто выедет с временно оккупированной территории потом... Мы их ждем, и они все могут претендовать на такую помощь”, – заверила Ирина Верещук.

Напомним, украинцы, пострадавшие в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, получат денежную выплату в размере 11 600 грн. Она состоит из двух частей: 5000 грн от государства и еще 6600 грн — от ООН.

Читайте также: