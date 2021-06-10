Жители выходят из подъездов и видят трупы на каталках: в Кривом Роге морг оказался на придомовой территории

Ранее между моргом и жилыми домами был забор.

В Кривом Роге морг городской инфекционной больнице оказался буквально на придомовой территории 5-этажки. Раньше здесь был забор, но потом он исчез, и снова его никто не установил.

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На это "соседство" обратил внимание "Днепр областной".

Жители дома № 31 на проспекте Металлургов в Кривом Роге, который расположен вблизи Криворожской городской больницы №1, каждый день из окон своих квартир видят щемящую картину — вывоз и завоз покойников. Дело в том, что рядом с домами расположен морг.

Фото: "Днепр областной"

Он принадлежит инфекционной больнице. Сейчас сюда привозят умерших от коронавируса, а также других инфекционных болезней.

Фото: "Днепр областной"

"Пять лет назад морг был за забором, но потом ограждение исчезло. Поэтому теперь, выходя из подъезда, первое, что видят жители — трупы на каталках. Такое соседство, прежде всего, нарушение санитарных норм. В горсовете и инфекционной больницы о соседстве морга и жилого дома знают и сделать ничего не могут ", — отмечают в публикации.

Напомним, что в городе Борщев Тернопольской области в морге перепутали покойниц. Родственникам умершей от коронавируса женщины выдали в целлофановом пакете тело другой покойницы, которую они уже успели похоронить.

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