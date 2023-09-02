Жители Южноукраинска в Николаевской области выберут новое название города

Предложены три новых названия для города.

В Южноукраинске Николаевской области начнется опрос жителей относительно нового названия города.

Об этом сообщили на сайте Южноукраинского горсовета.

Жителям необходимо выбрать один из вариантов: Южноукраинск, Гард, Бугогард.

Для того чтобы принять участие в опросе, нужно заполнить анкету и выбрать вариант нового названия города Южноукраинска. В анкетировании могут участвовать только местные жители. Том с собой обязательно должен иметь паспорт с указанием места регистрации или приложение "Дія".

Опрос жителей Южноукраинска. График. Фото: Горсовет.

Опрос продлится с 4 по 23 сентября. Голосовать могут жители города, достигшие 16-летнего возраста.

Как сообщалось, Институт национальной памяти предлагает переименовать 183 населенных пункта. К примеру, в Тернопольской области предлагают изменить название села Гвардейское, в Закарпатской – Пушкино, в Ровенской – село Московщина, Львовской области – город Червоноград.

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