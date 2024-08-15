Пропагандисты признали, что жители Белгородщины никогда "не ходили в лаптях" и не водили традиционные для россиян хороводы, но "имели исконно свои традиции".

В Сети обратили внимание на архивное видео РосТВ, где жительница села Козинка Белгородской области РФ заговорила на украинском языке.

Об отрывке из РосТВ напомнил украинский журналист Юрий Марченко на своей странице в Instagram.

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В сюжете жительница приграничного села Козинка Белгородской области рассказывает рецепт блюда на "местном диалекте" — именно так назвали пропагандисты украинский язык девушки, которая, похоже, и сама не знает, что это — украинский.

"Берем варені картошку та яйця. Солоне м'ясо, зелену цибулю та огірки. Дрібненько нарізаєм, добавляєм соль, сметану, заправляємо це сироваткою", – рассказывает девушка на украинском языке рецепт холодника, который россияне называют "окрошкой".

"Исконно козинских слов не найти ни в одном словаре мира", – цинично отмечают пропагандисты про украинский язык гостье эфира.

Жительница Белгородской области заговорила на росТВ по-украински: красноречивое архивное видео

Пропагандисты признали, что в Козинке никогда "не ходили в лаптях" и не водили традиционные для россиян хороводы, но "имели исконно свои традиции".

Козинка на карте / Фото: Google Maps

Напомним, в Сети появилось видео, как жительницы Курской области обращаются к бойцам ВСУ на украинском языке. ТСН.ua объяснял, что южная Курщина, как и Белгородщина, принадлежат к этническому украинскому региону – восточной Слобожанщине.

Народный депутат Сергей Соболев, вспоминая свое детство, рассказал, что в Судже на Курщине до распада СССР все разговаривали по-украински.

Украинский военный Евгений Назаренко напомнил, что на Курщине, Белгородщине или Кубани украинский язык называют "балачкой" или местным диалектом и разговаривают на нем преимущественно люди старшего возраста.

Напомним, что президент Зеленский 22 января 2024 подписал указ №17/2024 "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Президент поручил властям разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически обитаемых ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ. Этот указ повлек за собой истерику у российских пропагандистов.

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