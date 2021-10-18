Жительница Черкасской области сгорела заживо в собственном доме из-за печного отопления: фото

Спасатели обнаружили в охваченном огнем доме тело хозяйки.
В Христиновке Уманского района Черкасской области во время пожара в доме погибла женщина. Сообщение о трагедии поступило к спасателям сегодня, 18 октября, в 07:19.
На место происшествия, на улицу Вокзальную, прибыли пожарные, которые во время проведения разведки обнаружили в доме бездыханное тело хозяйки, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар ликвидировали в 8:02.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.
Напомним, во Львове вспыхнул металлический вагончик на автостоянке. В результате возгорания погибли три человека.