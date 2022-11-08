Жительница Днепра убила 41-летнюю женщину, за которой ухаживала

53-летняя жительница Днепра задушила 41-летнюю женщину, за которой ухаживала, и скрылась с места преступления.
Убийство произошло 6 ноября в одном из домов по улице Янтарной в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Правоохранители выяснили, что во время ссоры 53-летняя женщина накинула одеяло на лицо владелице квартиры и задушила ее. С места преступления нападавшая скрылась.
Правоохранители разыскали и задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которая проживала вместе с владелицей квартиры и ухаживала за ней.
7 ноября следственные отделения полиции сообщили задержанной о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Убийство в Днепре
Напомним, 31 октября в Днепре было совершено еще одно убийство. В подъезде жилого дома один мужчина зарезал ножом другого.
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