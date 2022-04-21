Жительница Хмельницкого "сливала" российским спецслужбам координаты украинских военных — фото

В Хмельницком Служба безопасности Украины разоблачила и задержала местную жительницу, работавшую на оккупантов. Она собирала и передавала разведданные представителю спецслужбы РФ.

"Работодателей" коллаборантка нашла в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники". За вознаграждение выполняла их "заказы": устанавливала координаты расположения объектов военной и критической инфраструктуры области. Метки с точной локацией отправляла куратору через мессенджеры.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Хмельницкой области.

Оплату за "выполненную работу" она получала со счетов санкционных небанковских электронных платежных систем.

Кроме того, злоумышленница занималась антиукраинской агитацией и пропагандой. Распространяла материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и дискредитации украинской власти и ВСУ.

Для распространения пропагандистских "сообщений" и репостов с российскими нарративами она создала информационное сообщество в Facebook.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об оглашении ей подозрения в государственной измене.

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