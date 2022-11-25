Жительница Калуша поддерживала оккупантов и распространяла сообщения с угрозами ВСУ

Предательница до суда будет находиться под стражей.
Жительнице Калуша, поддерживавшей войну агрессора России против Украины, объявили о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Поклонница путинских войск создала страницу в запрещенной российской сети "Одноклассники". Там калушанка распространяла дезинформационные посты, в которых поддерживала оккупантов. Кроме того, распространяла сообщения с угрозами военнослужащим ВСУ.
Правоохранители идентифицировали предательницу. По ее месту жительства был проведен обыск. У нее изъята техника и прекращена преступная деятельность.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения.
Напомним, контрразведка СБУ задержала в Киеве российского агента, прибывшего из Крыма готовить диверсии. Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения.
Читайте также:
- В Киеве обнаружили двух изменников, которые в соцсети прославляли оккупантов
- В Харьковской области чиновники "Укрзализныци" помогали оккупантам перевозить железной дорогой технику
- Во Львовской области задержали коллаборантку: поклоннице РФ грозит пять лет тюрьмы