Жительница Калуша поддерживала оккупантов и распространяла сообщения с угрозами ВСУ

Предательница до суда будет находиться под стражей.

Жительнице Калуша, поддерживавшей войну агрессора России против Украины, объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Поклонница путинских войск создала страницу в запрещенной российской сети "Одноклассники". Там калушанка распространяла дезинформационные посты, в которых поддерживала оккупантов. Кроме того, распространяла сообщения с угрозами военнослужащим ВСУ.

Правоохранители идентифицировали предательницу. По ее месту жительства был проведен обыск. У нее изъята техника и прекращена преступная деятельность.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения.

Напомним, контрразведка СБУ задержала в Киеве российского агента, прибывшего из Крыма готовить диверсии. Злоумышленник был переброшен из временно оккупированного Крыма в столицу за месяц до полномасштабного вторжения.

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