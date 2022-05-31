Жительница Калуша работала на оккупантов и призвала украинцев сдаться россиянам: фото

Жительница Калуша работала на оккупантов и призвала украинцев сдаться россиянам: фото

СБУ задержала интернет-агитаторшу, которая в соцсетях оправдывала агрессию России.

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области агитаторку из города Калуша, которая в соцсетях утверждала, что российская агрессия – вина самих украинцев и призвала сдаться россиянам.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ивано-Франковской области.

"После начала полномасштабного нападения России жительница Калуша писала, что причиной российской агрессии стала политика "русофобии, ксенофобии и откровенного фашизма", которую проводила Украина. Агитаторка убеждала интернет-пользователей, что якобы гражданские автомобили, которые пытались эвакуироваться из-под Киева, расстреливали украинцы, "Азов" мародерствовал в Мариуполе, дома в мирных городах обстреливает тероборона и т.д.", — говорится в сообщении.

Когда женщина поняла, что скорой оккупации Россией всей территории Украины не произойдет, а за ее слова может наступить ответственность, – изменила свою риторику и отредактировала предыдущие сообщения. Впрочем, история редактирования сохранилась.

Киберспециалисты СБУ установили, что женщина сотрудничает с российской стороной и за деньги выполняет заказы по написанию текстов.

"Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в распространённых фигуранткой материалах оправдания вооруженной агрессии российской федерации против Украины", — сообщают в СБУ.

Злоумышленницы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За это ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас подозреваемая находится под арестом.

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