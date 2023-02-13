Жительница Кременчуга отдала более 100 тысяч грн за "снятие проклятия": где она встретила "спасительницу"

Женщина отдала мошеннице немалую сумму денег за "лечение" и "снятие порчи".

В Кременчуге Полтавской области 63-летняя местная жительница отдала 77-летней мошеннице более 100 тысяч грн за "снятие порчи".

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

"По поводу мошенничества 9 февраля в Кременчугское райуправление полиции обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что отдала большую сумму денег неизвестной женщине, которую встретила на территории одного из местных рынков", — рассказывают в полиции.

Пожилая женщина несколько раз встречалась с незнакомкой, чтобы оплатить собственное "лечение" и "снятие порчи" с ее семьи.

На следующие же сутки правоохранители установили вероятно причастное к совершению преступления лицо. Мошенницей оказалась 77-летняя жительница Кременчуга, у которой правоохранители изъяли вещественные доказательства.

По этому факту полиция расследуюет уголовное производство по части 2 статьи 190 (Мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Полтавщине мошенница обманула пенсионера на более полумиллиона гривен. Женщина выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег.

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