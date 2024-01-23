Жительница Кривого Рога, которая хотела выбросить лотерейный билет, выиграла большой приз

Женщина из Кривого Рога выиграла в государственную лотерею 100 000 гривен.

Об этом сообщает msl.ua.

Победительница по имени Тамила рассказала, что могла потерять выигрыш, потому что хотела выбросить лотерейный билет, который, как оказалось, принес немалую сумму.

"Лотерейные билеты я проверяю вручную — выписываю все номера выпавших из лототрона шариков, а потом вычеркиваю их в своих лотерейных билетах. На этот раз, я как всегда, вычеркивала числа в своих билетах и поняла, что ни миллион, ни 190 000 гривен я не выиграла. Конечно, я немного расстроилась, и уже хотела выбросить билеты, как вспомнила, что покупала комплект билетов в соответствии с правилами новогодней акции", – рассказала она.

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Она сравнила номера своих лотерейных билетов с выигравшими в акции и оказалось, что в одном из билетов ее ждал сюрприз в 100 000 гривен.

"От волнения у меня тряслись руки. Потом я еще три или четыре раза проверяла этот билет, чтобы убедиться, что я не ошиблась. Представляете, я могла выбросить этот билет и никогда не узнать о выигрыше!" – добавила она.

По поводу планов на выигранные деньги: половину суммы победительница планирует подарить детям, часть отдаст родителям, а остаток перечислит на нужды ВСУ.

Напомним, наследница раздает 25 миллионов евро незнакомцам, поскольку "не сделала ничего, чтобы заслужить это". Она решила раздать их 50 совершенно незнакомым людям по новой схеме.

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