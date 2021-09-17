Жительница Львовской области придумала, как сделать пенсию выше и подала в суд

Жительница Львовской области придумала, как сделать пенсию выше и подала в суд

Женщина обратилась с иском к Кабинету министров и Пенсионному фонду.

Жительница Львовской области обратилась в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Кабмин увеличить размер Единого социального взноса до 42%.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Женщина обратилась с иском к Кабинету министров и Пенсионному фонду. Сейчас суд решает об открытии производства.

"Истица, помимо прочего, просит суд обязать Кабинет министров Украины и Пенсионный фонд Украины повысить ЕСВ вдвое — до 42%. По ее мнению, это позволит увеличить доход в государственный бюджет в налоговом эквиваленте и, как следствие — повысить размер пенсий в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2020 средняя пенсия в Украине выросла на четверть.

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