Жительница Полтавщины купила шашлык с "сюрпризом": обломок иглы был внутри мяса

Жительница Полтавщины купила шашлык с "сюрпризом": обломок иглы был внутри мяса

Инцидент возмутил пользователей соцсети.

В городе Кременчуг Полтавской области женщина купила в супермаркете свинину на шашлык и обнаружила внутри обломок от медицинской иглы.

Об этом сообщает Тelegram канал Черный список.

"В ошейке, который купили в Маркетопте на Московской, обнаружен обломок иглы. Спасло то, что человек все режет ножом на мелкие кусочки", — говорится в сообщении.

Инцидент возмутил пользователей соцсети:

Игла могла попасть в тело животного задолго до смерти. Во время ветеринарных манипуляций, например;

Мясо иногда накалывают молоком. Так оно становится сочным. Но тогда иглы должны быть те, которые используют инсулиновым шприцем.

Ранее мышь на прилавке среди хлеба увидели покупатели одного из супермаркетов Барышевки, Киевской области. Потрясенные посетители взялись все снимать на телефон.

Новости Украины: покупатели одного из супермаркетов Барышевки сняли мышь на прилавке среди хлеба

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