Жительница РФ советует оккупанту "прятаться в кустах, потому что не за кого воевать" – перехват ГУР

Военный РФ говорит, что "из автомата очень шмаляют", а он сидит на дереве.

Гражданская россиянка посоветовала оккупанту избегать штурмов, потому что "не за кого воевать". Собеседница подвергла критике режим диктатора Владимира Путина и пропагандистскую работу телевизионных каналов РФ.

Об этом говорит разговор, перехваченный ГУР.

Жительница РФ советует оккупанту "прятаться в кустах, потому что не за кого воевать"

"Ты главное под кустами прячься, не выходи впереди всех. Штурм начинается, а ты под кустик, бл**ь. Сидишь, последний ушел. Сколько я тебя учить должна?", — говорит женщина.

Она отмечает: это раньше кричали "за родину и вперед". А теперь, мол, за кого идти?

"За Сталина, бл**ь. Раньше Сталина, да, за родину вперед. А теперь за что? Да, за всех погибающих пацанов вот только за них. Даже при Путине сказать нечего, как говориться", – констатировала. жительница РФ.

Как отмечает собеседница, диктатор, возможно, даже не знает, что происходит сейчас на фронте. А может, знает, но скрывает.

"Бред такой, конечно. Сегодня вот танки привезли на Красную площадь, хвалятся. Мы на Украине эти забрали, мы в Америке эти забрали. Чем вы хвастаетесь, чтобы твоя мать. Просто у вас телевизора нет. А я сегодня смотрела с утра пока в город ехала, я ах**ла в общем. Почему вы хвастаетесь?

Напомним, российский военный рассказал о безумных потерях. Мол, происходит "полный п****з".

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