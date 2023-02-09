Жительница Ровенщины родила 18-го ребенка: как сейчас чувствуют себя мать и младенец (фото, видео)

Сарненчанка Мария Губеня родила 18-го ребенка. Роды принимали в Ровенском областном перинатальном центре. Девочку назвали Магдалиной. У новорожденной есть четыре старших сестры и 13 братьев.

18-го ребенка Мария Губеня родила в 43 года.

Женщина с новорожденной дочерью еще находится в перинатальном центре, у девочки есть физиологическая желтуха.

Об этом сообщает "Суспільне".

"Первый ребенок, мне кажется, я его и не носила, и не рожала. Сейчас осложнений не было, но все сложнее и сложнее, на ноги тяжелее, я уже старше", — призналась женщина.

Девочка родилась 7 февраля с помощью кесарева сечения, ее назвали Магдалиной. Вес – почти 3,5 килограмма, рост – 55 сантиметров.

Фото: Суспільне

Оперировал многодетную мать заместитель главврача перинатального центра Степан Личнер.

"У девочки есть физиологическая желтуха, поэтому мы перевели на второй этап ухода за ребенком. С женщиной все хорошо, трое суток подержим после кесарева сечения и она поедет домой вместе с ребенком", — объяснил Степан Личнер.

Дома маму с новорожденной Магдалиной ждут отец и четыре старшие сестры и 13 братьев.

"Муж помогает, если надо — мама приезжает, и старшие дети у нас большие, живут с нами, тоже помогают. У нас дом на два этажа, еще немного недостроен. Сверху есть четыре комнаты и снизу — три, кухня и гостиная", — рассказала Мария Губёня.

Заместитель главврача перинатального центра отметил, что 18 детей в семье в Ровенской области — не рекорд.

Рекорд области установила женщина, которая в 2019 году родила 19-го ребенка.

Мать 19-х детей Светлана Ковалевич из села Глинное Сарненского района

"Она будет еще рожать, мы договорились, что и 20 поможем ей родить", — заметил Степан Личнер.

Мария Губеня на вопрос, планирует ли 19-го ребенка, ответила так: "Ничего не планирую, ничего не скажу на эту тему. Как будет".

Напомним, в Днепре женщина с пороком сердца в 42 года родила 15-го ребенка.

Сборники видео, которые помогут мамам развлекать дошкольников - киновлог Елены Федорейко

Читайте также: