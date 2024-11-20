Жительницу Львовщины осудили за публикацию фото на OnlyFans: подробности

Этой деятельностью женщина занималась с марта 2022 по февраль 2024 года.

Жительница Львова вела аккаунт на платформе OnlyFans, где за два года опубликовала более 80 фотографий. Суд принял решение назначить ей испытательный срок продолжительностью в один год.

Об этом говорится в опубликованном приговоре суда.

"Действуя умышленно, по корыстным мотивам, зарегистрировавшись в социальной сети Instagram, во время общения с пользователями сети Интернет предлагала доступ к вебсайту OnlyFans, доступ к которому платный, где выложила созданное ею предварительно фотоизображение, которое, согласно выводу эксперта, относится к продукции порнографического. характера", – говорится в сообщении.

По материалам дела, женщина работает менеджером по сбыту ООО "Армалитас". Она полностью признала свою вину. Между обвиняемой и прокурором также было подписано соглашение о признании виновности.

Суд принял решение о ее приговоре к трем годам лишения свободы с дополнительным запретом занимать должности, связанные с ИТ-технологиями, или заниматься деятельностью, касающейся распространения порнографического или интимного контента в интернете, также сроком на три года.

Однако согласно ст. 75 УК Украины, женщину освободили от отбывания основного наказания, назначив испытательный срок продолжительностью в один год.

Также у гражданки изъяли в пользу государства iPhone 14.

Напомним, во Львове задержали бывшего врача, предлагавшего "помочь" военному получить группу инвалидности за 5 тысяч долларов.

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