Жительницы Сумщины потеряли около 150 тысяч гривен, ища легкий заработок в интернете

Полиция Сумщины расследует случаи мошенничества, когда неизвестные предлагали жертвам легкий заработок в Интернете, а затем завладели их средствами.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

38-летняя женщина из Сум обратилась в полицию, рассказав, что в поисках работы она получила предложение заработать через мессенджер «Телеграмм». Согласившись на предложение, она перечислила 108 тысяч гривен на несколько банковских счетов.

"Кроме того, в Ахтырский районный отдел полиции обратилась 31-летняя жительница и сообщила о том, что в мессенджере «Телеграмм», незнакомый человек предложил заявительнице дополнительный заработок в онлайн сети одной из известных торговых компаний. Потерпевшая согласилась на предложение и по указаниям данного лица перечислила со своей банковской карты на неизвестную банковскую карточку деньги в сумме более 40 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным фактам начаты уголовные производства. Полиция призывает граждан быть осторожными и тщательно проверять подобные предложения.

Напомним, полиция задержала мошенников, укравших из банков около 30 млн грн.

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