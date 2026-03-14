Жительница Богодухова, потерявшая троих детей и мужа-ветерана из-за удара РФ, родила ребенка

Реклама

Жительница Богодухова в Харьковской области Ольга Кривогуб, выжившая во время удара РФ по своему дому и потерявшая в этой атаке мужа-ветерана и троих детей, родила дочь.

Об этом передает «Суспільне Харків».

Новорожденную девочку назвали Екатериной.

Реклама

Руководитель Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко рассказал, что Ольга с дочерью находятся в роддоме.

«Родила, все хорошо. Нормально себя чувствуют и мама, и ребенок», — сказал Коваленко.

По его словам, после российского удара по дому семьи Ольги в Богодухове женщина живет в Сковородиновке Золочевской громады.

«У нее там есть родная сестра, там родительский дом. Там родные братья, сестры мужа. Она не брошена», — заверил чиновник.

Реклама

Трагедия в Богодухове: русский дрон унес жизни троих детей и их отца-ветерана

Напомним, что ночью 11 февраля этого года российская армия атаковала ударным беспилотником частный сектор города Богодухов в Харьковской области. Дрон влетел в дом, где убил троих детей и их отца. Погибли двое двухлетних мальчиков-близнецов и их годовалая сестренка. Их 35-летняя мать оказалась в больнице на 35 неделе беременности.

34-летний мужчина Ольги Григорий был ветераном. Защищал Украину на фронте около года — воевал на Купянщине и Запорожье, где потерял ногу.

Семья всего несколько дней до трагедии эвакуировалась из поселка Золочев Харьковской области. Родители пытались увезти детей подальше от российских обстрелов.

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на убийство троих детей в Богодухове, выразив свои соболезнования.