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Жительница Ровно отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла тайну долголетия (фото)
Сейчас самая большая радость 100-летней женщины — ее большая семья с правнучкой, с которой у них разница в 99 лет.
Жительница Ровно Екатерина Громаченко отметила столетний юбилей и поделилась жизненной мудростью. На сегодняшний день именинница радуется большой семье, которая насчитывает сына, внуков и правнуков.
Об этом сообщил Ровенский городской совет.
По словам юбилярши, главным секретом ее долголетия является любовь к родным и близким.
«Екатерина Ивановна убеждена: любить тех, кто рядом — залог долгой жизни. О чем и отмечает постоянно своим родным», — указано в заявлении горсовета.
Екатерина Ивановна родилась 25 августа 1926 года в Одесской области. Она получила профессию энтомолога и работала в санитарно-эпидемиологической службе.
Одно время женщина вместе с мужем и сыном жила в Германии, а в 1973 году семья переехала в Ровно. Там Екатерина Ивановна продолжила работу в городской санэпидемиологической станции вплоть до выхода на пенсию.
Сейчас самую большую радость для юбилярши составляет ее семья — сын, двое внуков и четверо правнуков. Кстати, разница в возрасте между Екатериной Ивановной и ее самой младшей правнучкой — 99 лет.
Напомним, жительница Хмельницкой области Зоя Ищук отпраздновала 100-летний юбилей. Бывшая учительница украинского языка и истории сохранила бодрость и чувство, будто ее нет и пятидесяти. Женщина интересуется жизнью, пользуется планшетом, лепит вареники и путешествует. Главными секретами своего долголетия украинка считает отсутствие врагов, умение отпускать негатив, постоянное движение, любовь к близким и жизнь по собственному желанию.