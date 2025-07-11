ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
433
Время на прочтение
2 мин

Жительницу Закарпатья оштрафовали за комментарий в Facebook об "анцихристах"

Экспертиза определила, что сообщения пользовательницы соцсетей имеют признаки разжигания религиозной вражды и ненависти.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Судья

Суд оштрафовал женщину из-за комментария в соцсети

Жительницу Закарпатской области, которая работает воспитательницей в детском саду, суд признал виновной в разжигании религиозной вражды из-за комментариев в социальной сети Facebook.

Об этом стало известно из приговора Раховского районного суда, опубликованного в едином государственном реестре судебных решений.

Под публикацией священника УПЦ МП женщина написала комментарии, которые экспертиза определила как имеющие признаки разжигания религиозной вражды и ненависти и унижающие представителей религиозной конфессии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Среди ее комментариев были такие: «они бесятся, потому что силы у них слабые», «эти твари раскольничьи скоро сгинут как роса на солнце», «не перейдет в раскол… построил монастырь, а анцихристи лезут», «слуги дьявола, раскольники не строят свои нечестивые собрания, а хотят забрать святыни, чтобы там делать концерты в бесовских масках… это и есть Ужас 21 века».

На это сообщение пожаловались в СБУ, которая обнаружила в действиях пользовательницы соцсети признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК Украины. Материалы дела были направлены по подследственности в полицию в Закарпатской области.

Суд признал женщину виновной в разжигании религиозной вражды и назначил ей штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 гривен). Кроме того, она должна оплатить процессуальные издержки в размере 14 009 гривен и 68 копеек, которые потратили на проведение экспертизы.

Напомним, глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий (Березовский) недавно был лишен украинского гражданства.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie