Жительницу Закарпатья оштрафовали за комментарий в Facebook об "анцихристах"

Суд оштрафовал женщину из-за комментария в соцсети

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Жительницу Закарпатской области, которая работает воспитательницей в детском саду, суд признал виновной в разжигании религиозной вражды из-за комментариев в социальной сети Facebook.

Об этом стало известно из приговора Раховского районного суда, опубликованного в едином государственном реестре судебных решений.

Под публикацией священника УПЦ МП женщина написала комментарии, которые экспертиза определила как имеющие признаки разжигания религиозной вражды и ненависти и унижающие представителей религиозной конфессии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Среди ее комментариев были такие: «они бесятся, потому что силы у них слабые», «эти твари раскольничьи скоро сгинут как роса на солнце», «не перейдет в раскол… построил монастырь, а анцихристи лезут», «слуги дьявола, раскольники не строят свои нечестивые собрания, а хотят забрать святыни, чтобы там делать концерты в бесовских масках… это и есть Ужас 21 века».

На это сообщение пожаловались в СБУ, которая обнаружила в действиях пользовательницы соцсети признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК Украины. Материалы дела были направлены по подследственности в полицию в Закарпатской области.

Суд признал женщину виновной в разжигании религиозной вражды и назначил ей штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 гривен). Кроме того, она должна оплатить процессуальные издержки в размере 14 009 гривен и 68 копеек, которые потратили на проведение экспертизы.

Напомним, глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий (Березовский) недавно был лишен украинского гражданства.

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