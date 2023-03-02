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Называл освободителями: жителя Ивано-Франковска приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку окупантов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Называл освободителями: жителя Ивано-Франковска приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку окупантов

Фото: pixabay.com

Уроженец Казахстана распространял в соцсети антиукраинские сообщения и поддерживал российское вторжение в Украину.

В Ивано-Франковске суд признал виновным местного жителя в распространении материалов, которыми он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и возвеличивал российские власти.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской областной прокуратуры.

63-летний уроженец Республики Казахстан, длительно проживающий в Ивано-Франковске, с начала полномасштабного вторжения распространял в соцсети антиукраинские сообщения и поддерживал оккупантов. Войска захватчиков называл освободителями, а захваченные украинские города – освобожденными от нацизма.

В суде обвиняемый свою вину не признал, но она полностью доказана собранными доказательствами.

За уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, обвиняемый приговорен к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске девушка во время прямого эфира в ТикТок решила "привлечь внимание" общества и заявила, что "в Украине — самый тупой народ". Позже свои слова ей пришлось извиняться.

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Дата публикации
Просмотры
266
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