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Жителя Измаила приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации

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Жителя Измаила приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации

Офис генерального прокурора

Досудебное расследование по процедуре in absentia осуществляло управление СБУ в Одесской области.

При публичном обвинении Одесской областной прокуратуры житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году вступил в так называемую 1-ю штурмовую роту подразделения "Армия Юго-Востока", Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыль". Он участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей", — отмечают в Офисе.

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За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов "Металлист", "Чернухино" и "Дебальцево" он награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР".

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Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Напомним, в Кривом Роге во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
199
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