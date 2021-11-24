Жителя Луцка отправили на 3 года в тюрьму, потому что бросил в женщину мусором и вылил пиво ей в лицо

Жителя Луцка отправили на 3 года в тюрьму, потому что бросил в женщину мусором и вылил пиво ей в лицо

Сначала женатый хулиган потел познакомиться с женщиной, а потом начал вести себя неадекватно.

На Волыни приговорили мужчину к трем годам заключения за хулиганство. В апреле 2021 года на автозаправке в селе Липины пьяный обидчик начал ухаживать за незнакомой женщиной, а после отказа познакомиться, вылил ей в лицо пиво, а затем бросил в нее пакет с мусором.

Женщина получила травмы руки, прикрывшей лицо от мусора. В пакете были стеклянные бутылки, порезавшие ей ладонь и повредившие мышцу. Такие телесные повреждения судмедэксперты квалифицировали как легкие. Как говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда, за такие действия мужчины отправилb за решетку на три года, учитывая тот факт, что обвиняемый уже ранее был судим за хулиганство.

О злоумышленнике известно, что он женат и проживает в Луцке. У него еще есть возможность обжаловать свое наказание.

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