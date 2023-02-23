Жителя Николаева силой привезли в военкомат: почему он пожаловался в суд на полицию

Люди в военной форме силой затолкали мужчину в автомобиль и тот сначала написал заявление в полицию.

В Николаеве суд обязал полицию зарегистрировать заявление мужчины, которого люди в военной форме силой затолкнули в автомобиль и привезли в центр комплектования и социальной поддержки (военкомат).

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.

Судья Иван Дирко рассмотрел жалобу местного жителя на бездействие должностных лиц отделения полиции №1.

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Житель Николаева обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления. В ней говорилось, что люди в военной форме силой затолкнули мужчину в авто и доставили в один из районных военкоматов. Правоохранители рассмотрели заявление, но не внесли сведения в ЕРДР. Так что мужчина пожаловался в суд.

Во время заседания суда мужчина предоставил видеозапись с камеры видеонаблюдения. Суд исследовал эту запись и другие материалы дела и установил, что "группа лиц в военной форме с применением силы помещают жалобщика в автомобиль".

В полиции заявление жителя Николаева проигнорировали, поскольку приняли во внимание только версию работников военкомата о том, что мужчина уехал с ними добровольно. Суд установил, что это не соответствует действительности.

Суд пришел к выводу, что в изложенных в заявлении жалобщика сведениях и видеозаписи усматриваются признаки уголовных правонарушений относительно лишения свободы или похищения человека; сознательного незаконного задержания, привода, домашнего ареста или содержания под стражей.

Проверить эти данные должны правоохранители исключительно путем досудебного расследования. Суд удовлетворил жалобу жителя Николаева и обязал начальника отделения полиции №1 обеспечить внесение в ЕРДР сведений, изложенных в заявлении.

Напомним, в Одессе военные силой отвезли мужчину в служебное помещение при попытке вручить ему повестку. Свой поступок объяснили тем, что мужчина якобы безосновательно оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки. Момент был запечатлен на видео.

Комментируя этот скандал в Одессе, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что подобные случаи "не так системны, как их пытаются представить". Она заметила, что осуждает силовой способ вручения повесток.

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