Жителя Покровска подозревают в госизмене: через соцсеть передавал данные об ВСУ врагу

Жителя Покровска подозревают в госизмене: через соцсеть передавал данные об ВСУ врагу

В Донецкой области задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с российскими оккупантами и государственной измене.

Следствие установило, что в апреле этого года житель Покровска добровольно сотрудничал с армией страны-агрессора России. Мужчина передавал представителю захватчиков со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и технике Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следует заметить, что россияне, получив информацию от покровца, с которым они сотрудничали, использовали ее во время агрессии против Украины.

Мужчину задержали правоохранители. Прокуратура Донецкой области сообщила ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщалось, в Харьковской области гражданин Украины перешел на сторону врага и добровольно вступил в должность "главы администрации" поселка Казачья Лопань на территории, временно захваченной российскими войсками. Предатель помогал оккупантам с обеспечением и сдавал им данные бойцов АТО, волонтеров и активистов.

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