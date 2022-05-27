Жителя Приднестровья будут судить за организацию теракта в Одессе по заказу России

Жителя Приднестровья будут судить за организацию теракта в Одессе по заказу России

Жителя непризнанной республики Приднестровья будут судить за организацию теракта в Одессе в конце 2021 года. Речь идет о поджоге военных автомобилей по указанию РФ.

Иностранца задержали при передаче средств исполнителю.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, в конце прошлого года иностранец, по указанию российских кураторов, планировал и совершал на территории Одесской области террористические акты.

"К совершению преступлений обвиняемый привлек своего знакомого, гражданина Украины. Чтобы проверить готовность и профессиональные навыки "наемника", предоставил ему задачу — испачкать красной краской памятный знак героям Небесной Сотни, в сквере возле Одесской обладминистрации на проспекте Шевченко в Одессе. В подтверждение своих противоправных действий мужчина передал заказчику фото поврежденного памятного знака и получил 400 долларов вознаграждения", – рассказали в ОГПУ.

Фото: Офис генерального прокурора

Убедившись, что исполнитель хорошо справился с заданием, иностранец поручил мужчине поджечь военные автомобили на одной из воинских частей в Одессе – за 800 долларов. При этом отметил, что указанный террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины, нарушит общественную безопасность, население Украины будет запугано, а также нанесен материальный ущерб военному имуществу и обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Иностранца задержали при передаче средств исполнителю. Дело расследуется по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, работники ДБР совместно с полицией задержали 12 мужчин, планировавших диверсии. Все – представители криминалитета и коллаборанты под руководством спецслужб России. У задержанных нашли оружие и взрывчатку, так что правоохранители предполагают, что они готовили теракты.

О чем свидетельствуют данные со спутников и где россияне планируют теракты против собственных граждан

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