Жителя Сумской области, который сел в маршрутку в Киев и пропал, нашли мертвым

Жителя Сумской области, который сел в маршрутку в Киев и пропал, нашли мертвым

29-летний мужчина направлялся из города Ромны в направлении столицы.

Жителя Ромны Сумской области, пропавшего 18 января, нашли мертвым.

Об этом сообщили поисковики "Поисково-спасательной волонтерской Ассоциации" в фейсбуке.

Так, 18 января стало известно об исчезновении 29-летнего Виктора Набока из города Ромны. Мужчина сел в маршрутку в направлении Киева и после этого перестал выходить на связь. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Сейчас стало известно, что пропавшего мужчину нашли мертвым. По информации волонтеров, разыскиваемый Виктор Набока погиб.

Что стало причиной смерти мужчины, не сообщается.

Напомним, что в Харькове пропавшего без вести 39-летнего мужчину обнаружили застреленным в собственном авто.

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