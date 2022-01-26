Жителя Сумской области, который сел в маршрутку в Киев и пропал, нашли мертвым

29-летний мужчина направлялся из города Ромны в направлении столицы.
Жителя Ромны Сумской области, пропавшего 18 января, нашли мертвым.
Об этом сообщили поисковики "Поисково-спасательной волонтерской Ассоциации" в фейсбуке.
Так, 18 января стало известно об исчезновении 29-летнего Виктора Набока из города Ромны. Мужчина сел в маршрутку в направлении Киева и после этого перестал выходить на связь. Родные забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.
Сейчас стало известно, что пропавшего мужчину нашли мертвым. По информации волонтеров, разыскиваемый Виктор Набока погиб.
Что стало причиной смерти мужчины, не сообщается.
Напомним, что в Харькове пропавшего без вести 39-летнего мужчину обнаружили застреленным в собственном авто.
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