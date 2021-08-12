Жителя Запорожья осудили за сексуальное насилие над школьниками

Жителя Запорожья осудили за сексуальное насилие над школьниками

Мужчина уже был судим за подобные преступления.

Орджоникидзовский районный суд Запорожья приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 9-летним мальчиками.

Об этом сообщила пресс служба Офиса генпрокурора.

"Местного жителя признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетних детей, совершенном повторно", — говорится в сообщении.

Прокуроры показали, что в феврале 2020 года мужчина пригласил в свой дом двух 9-летних мальчиков. Там он угрожал детям физической расправой и "в течение часа по очереди совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера".

Как сообщалось, в Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой. В марте 2018 человек подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.

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