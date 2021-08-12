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Жителя Запорожья осудили за сексуальное насилие над школьниками

Жителя Запорожья осудили за сексуальное насилие над школьниками

ТСН.ua

Мужчина уже был судим за подобные преступления.

Орджоникидзовский районный суд Запорожья приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 9-летним мальчиками.

Об этом сообщила пресс служба Офиса генпрокурора.

"Местного жителя признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетних детей, совершенном повторно", — говорится в сообщении.

Прокуроры показали, что в феврале 2020 года мужчина пригласил в свой дом двух 9-летних мальчиков. Там он угрожал детям физической расправой и "в течение часа по очереди совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера".

Как сообщалось, в Киеве мужчина осужден к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой. В марте 2018 человек подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки. Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.

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