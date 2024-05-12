Жителям Донецкой области предлагают бесплатную эвакуацию на запад Украины

Волынская область будет принимать внутренне перемещенных лиц из Донецкой области.

Из-за постоянных обстрелов российской оккупационной армии жителям Донецкой области предлагают бесплатно эвакуироваться в западную часть Украины.

Об этом сообщили в воскресенье, 12 мая, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что речь идет о Волынской области, которая теперь принимает вынужденных переселенцев. Раньше их размещали в Ровенской области.

В министерстве сообщили, что в Волынскую область уже эвакуировали 53 граждан, среди которых 31 ребенок и 1 человек с инвалидностью.

"Эвакуированные получили ланч-боксы и пасхальные подарки. Также им была оказана гуманитарная и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

С расписанием эвакуационных поездов на Волынь до конца мая и номерами горячих линий для предварительной записи на эвакуацию можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Харьковской области идет эвакуация населения с территорий, где российские войска активизировали наступление.

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