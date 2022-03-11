Жителям Энергодара будут выдавать гуманитарную помощь с 12 марта – мэр

Сегодня начнется сортировка полученного.
Жителям Энергодара и Васильковского района начнут раздавать гуманитарную помощь начиная с завтра, 12 марта.
Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.
Он сообщил, что в ночь с 10 на 11 марта продолжалась разгрузка фур с гуманитарной помощью от Красного Креста.
"Сегодня начнется сортировка полученного, чтобы определить точное количество и виды имеющихся продуктов, лекарств и т.д. Далее распределением гуманитарной помощи между общинами района будет заниматься лично глава Васильевской районной администрации. Ориентировочно это произойдет завтра", — сказал мэр.
Подробную информацию сообщат после завершения сортировки гумпомощи и приезда главы районной администрации.
Приоритет в оказании помощи будет предоставляться, в первую очередь, социально незащищенным категориям граждан и многодетным семьям.
Напомним, вчера, 10 марта, удалось доставить около 100 тонн гуманитарной помощи в Изюм и Энергодар.
Также сегодня в Энергодаре должен заработать "зеленый коридор" для выезда из города жителей на собственных автомобилях.