Жителям Херсона присылают фейковые сообщения об "обстрелах ВСУ": что говорят в Генштабе

Во временно захваченном Херсоне оккупанты рассылают сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела. Мол, именно поэтому призывают как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ 6 ноября.

Подобные уведомления получают абоненты российских мобильных операторов. Вместе с тем оккупанты в некоторых населенных пунктах уничтожают башни украинских мобильных операторов.

В Генштабе отмечают, что оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области. "Так завной "эвакуации" подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья", — говорится в строительстве.

Уже известно, что из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят в аннексированный Крым с последующим переселением на территорию России.

Ситуация в Херсонской области

OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что российские войска готовятся к обороне правого берега Днепра в Херсоне. оккупанты и укрепляют там три линии траншей и дотов.

Все больше — на Херсонщине россияне, возможно, хотят создать ловушку для ВСУ. Именно поэтому они пытаются создать иллюзию "ухода" из региона, считает руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Тем временем The Washington Post пишет, что Кремль будет бросать на оборону Херсона все силы. Ведь для президента РФ Владимира Путина город является самой большой победой с начала агрессии против Украины.

Тем временем Вооруженные Силы шаг за шагом увольняют Херсонскую область. На конец октября украинские войска деоккупировали уже более 90 населенных пунктов. Там живет около 12 тысяч человек.

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