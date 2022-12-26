Жителям Херсона советуют эвакуироваться: как это сделать и куда можно бесплатно переехать

Власти обещают для эвакуированных херсонцев обеспечение жильем, а также продовольственный набор и денежную выплату для нетрудоспособных лиц.

Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация в последние дни очень напряженная, поэтому херсонцам советуют эвакуироваться.

"Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей области. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся возле Днепра. Из-за постоянных атак рашистов там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Поэтому лучший вариант обезопасить себя — эвакуироваться в более безопасные регионы", — сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, каждый день из Херсона отправляются бесплатные автобусы в Одессу через Николаев.

Чтобы попасть на автобусный рейс, необходимо обратиться на горячую линию ОВА:

0800330951 или 091481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot;

Или оставить заявку через Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Записавшиеся на автобус получат смс-сообщения со временем и местом выезда.

С маломобильными людьми связывается оператор для уточнения деталей. Таких пассажиров эвакуирует волонтерская группа на транспорте.



Еще одна возможность выехать — ежедневный поезд из Херсона в Хмельницкий.

Поезд отправляется в 15:27 с Херсонского железнодорожного вокзала. Для регистрации и посадки необходимо приехать на вокзал заранее – за 2-3 часа до отправления поезда.



"По прибытии в Хмельницкий вас обеспечат жильем. Также вы получите продовольственный набор и денежную выплату в размере 2000 тыс. грн или 3000 тыс. грн – для нетрудоспособных граждан. Помните, что эвакуация спасает жизнь! Поэтому сделайте верный выбор, сохраните свою и жизнь своих родных!", — написал глава Херсонщины.

Обстрел Херсона

Российские войска не перестают бить по Херсону и области. В субботу, 24 декабря, оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов. Только Херсон захватчики атаковали 41 раз. В результате атаки пострадали 68 человек. Число погибших в городе возросло до десяти.

По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, цинично обстреливая освобожденный Херсон, российская армия не мстит. Россияне пытаются выслужиться перед президентом РФ Владимиром Путиным. А еще оккупанты так показывают свою ненависть к тем, кто живет лучше их.

"Даже в Сочельник Россия терроризирует жителей Херсона... Позор президенту, правительству и парламенту России!", — отреагировал на обстрел Херсона глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

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