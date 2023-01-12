Жителям Херсонской области будут бесплатно предоставлять генераторы для укрытий: как получить

Каждое ОСМД в Херсонской области может получить генератор для укрытия, заполнив заяку.

Херсонская областная военная администрация бесплатно предоставляет генераторы для обустройства укрытий жителей региона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.



"В некоторых украинских городах власти частично компенсируют стоимость генераторов, приобретенных ОСМД для своих домов. Мы же готовы предоставлять генераторы абсолютно бесплатно", — сообщил он.



По его словам, воспользоваться этим предложением может каждое ОСМД, в домах которых есть подвальное или полуподвальное помещение, где можно организовать укрытие.

Чтобы получить генератор – нужно только заполнить онлайн-заявку.

Напомним, поскольку для многих ОСМД приобрести генератор дорого, то власти Львова решили половину стоимости возмещать по специальной программе.

Частично возмещать стоимость генераторов для многоквартирных домов решили и городские власти Черновцов. Там будут покрывать до 60 тысяч гривен стоимости. Речь идет о маломощных генераторах.

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