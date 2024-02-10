Жителям оккупированных территорий угрожают за отказ от участия в "выборах Путина" — ЦНС

Вместе с тем, россияне засекретили адреса избирательных участков, чтобы скрыть отсутствие явки.

Российские захватчики на оккупированных территориях приступят к обходу местных жителей, во время чего будут угрожать им санкциями за отказ в голосовании на так называемых "выборах президента РФ".

Также читайте Захватчики на оккупированных территориях размещают свои войска в детсадах — ЦНС

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Сейчас членов "избирательных участков" инструктируют россияне. Обход будет с 17 февраля по 7 марта по всем населенным пунктам ТОТ. При рейде работников будут сопровождать бойцы "росгвардии" якобы в целях безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС заявили, что россияне засекретили адреса избирательных участков, чтобы скрыть отсутствие явки и количество этих участков.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские ячейки для украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что на временно оккупированных территориях враг блокирует доступ к сервисам Google.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.