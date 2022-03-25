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Жителям Волынской области запретили ходить в лес: в чем причина

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Жителям Волынской области запретили ходить в лес: в чем причина

pixabay.com

Запрет распространяется на все лесные массивы на территории области, особенно в приграничных районах Волыни.

Гражданским жителям Волыни запретили посещать леса на территории области.

Соответствующий приказ подписал 23 марта начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"Сообщаем волынянам и всем жителям, что в Волынской области введен запрт на посещение лесов – для минимизации лесных пожаров. Запрет распространяется на все лесные массивы на территории области, особенно приграничных районов Волыни", — информирует ОВА.

Посещать лес имеют право только силовики, военные, спасатели и лесоводы.

Напомним, аналогичные запреты на посещение лесов действуют на территориях Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской областей.

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