Жителям Волынской области запретили ходить в лес: в чем причина

Запрет распространяется на все лесные массивы на территории области, особенно в приграничных районах Волыни.
Гражданским жителям Волыни запретили посещать леса на территории области.
Соответствующий приказ подписал 23 марта начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
"Сообщаем волынянам и всем жителям, что в Волынской области введен запрт на посещение лесов – для минимизации лесных пожаров. Запрет распространяется на все лесные массивы на территории области, особенно приграничных районов Волыни", — информирует ОВА.
Посещать лес имеют право только силовики, военные, спасатели и лесоводы.
Напомним, аналогичные запреты на посещение лесов действуют на территориях Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской областей.