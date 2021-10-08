Жителю Днепра продали сладости с "начинкой": что обнаружил мужчина в конфетах

Жителю Днепра продали сладости с "начинкой": что обнаружил мужчина в конфетах

В Госпродпотребслужбе пообещали проверить магазин.

Житель Днепра обнаружил в конфетах, которые приобрел на местном рынке, червей. Вернуть товар и забрать деньги не смог — магазин закрылся.

Об этом сообщает Информатор.

После этого мужчина обратился в Госпродпотребслужбу. Там магазин, в котором ему продали испорченный товар, обещали проверить.

Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой!

Напомним:

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